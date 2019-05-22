По словам заместителя председателя гражданской платформы "Аманат" Андрея Кудеева, эта гражданская платформа независимая и добровольная. - Мы не представляем ни одного из кандидатов, мы не представляем ни одну из партий. Просто ведем мониторинг за тем, чтобы выборы прошли прозрачно. Мы за то, чтобы все кандидаты имели равный доступ к СМИ, к избирателям. В рамках нашей платформы также проводим обучение наблюдателей. Чтобы люди знали, как надо наблюдать и на что нужно обращать внимание. Вплоть до того, как нужно фотографировать и вести съемки, чтобы все знали, какие есть механизмы и как ими пользоваться. Эта платформа является мостом между избирателями и кандидатами. Люди нам направили более 300 обращений, которые мы выкладываем в социальных сетях. Потенциальные кандидаты смотрят на это и видят, какие запросы приходят от людей. Также создаем обратную связь, размещаем у себя на странице кандидатов, что они предлагают, о чем они говорят и думают, - пояснил Андрей Кудеев. Платформа "Аманат" ведет свою работу во всех городах Казахстана. - Идея о создании платформы пришла, когда все активисты собрались в Нур-Султане и подумали, как же провести предстоящие выборы, чтобы они были на самом деле прозрачные. Начинания с формирования избирательных комиссий, агитации и заканчивая днем предстоящих выборов. После долгих обсуждений мы выработали некую концепцию. В настоящее время мы до сих пор формируем наблюдателей. - отметил заместителя председателя платформы. Стоит отметить, что в каждом регионе проводятся тренинги для обучения наблюдателей. - Иногда бывают некие вещи, когда кажется что тут такого. Но с точки зрения международных стандартов наблюдателей они являются недопустимыми. К примеру, когда при голосовании кто-то заходит в кабину, будь это наблюдатель и независимый человек, это является нарушением. Потому что здесь основа - это тайное голосование. И этого делать ни в коем случае нельзя. Недопустимо бюллетень с проголосованием кому-либо показывать. Сейчас такая позиция, что каждый избирательный участок должен быть оборудован всем, чтобы, к примеру, инвалид-колясочник мог заехать на избирательный участок, должна быть для него организована специальная кабинка для голосования, куда он может поместиться. А если он не может сам проголосовать, то опять же наблюдатель не имеет права ему помогать, только сопровождающее лицо либо помощник, - рассказал Андрей Кудеев. К слову, если наблюдатель заметит какие-либо нарушения во время голосования, он должен заявить об этом сразу же председателю. - Кроме того, сейчас ведется видеосъемка. К каждому нарушению есть инструкция, как должен поступить наблюдатель в том или ином случае. Если, к примеру, нарушение во время подсчета голосов, то есть процедура повторного подсчета. Ситуации могут быть разные и отрицательно повлиять на голосование. К примеру, есть урны с выездом, если там что-то оказалось не правильным, то автоматически по закону, все бюллетени в переносной урне будут считаться неправильными. Если кто-то намеренно будет создавать нарушения, то это будет наказуемо. Тем более, выборы очень важное мероприятие для страны, если кто-то пытается их испортить, это должно строго пресекаться, - заключил Андрей Кудеев.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.