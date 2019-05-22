Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции ЗКО Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, вызов от местного жителя поступил 20 мая. – На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По приезду сотрудники полиции начали осматривать место происшествия, искать следы преступления и деньги, так как мужчина заявил, что деньги хранил дома и не может их найти. Техник-криминалист Гайнеден Гумаров начал искать зацепки, тщательно и внимательно исследуя квартиру. Зайдя в уборную, полицейский начал осмотр и увидел плотно завернутый пакет. Выяснилось, что в пакете были те самые 17 млн тенге, которые "потерял" хозяин квартиры, - сообщили в пресс-службе департамента полиции. Выяснилось, что мужчина забыл, куда спрятал деньги, подумал, что их украли, и решил обратиться в полицию. Старшина полиции Гумаров Гайнеден на службу в органы внутренних дел поступил в 2008 году. В занимаемой должности работает с ноября 2016 года. – Департамент полиции ЗКО настоятельно рекомендует жителям области не хранить крупные суммы денег дома, а хранить их в банках. Так ваши деньги будут храниться в надежном месте, - добавили полицейские. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.