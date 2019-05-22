Развод в этой стране, скорее всего неминуем, если, например, жена разобьет или испортит любимую вещь мужа.Принуждение к домашним делам, уборке, стирке – серьезная причина, чтобы подать на развод в этой стране.Китайский мужчина вправе расторгнуть брак, если жена сварливая. Кстати, сплетниц здесь тоже не любят.Поводом для развода может стать чрезмерный храп одного из супругов. В таких случаях суд всегда на стороне пострадавшей стороны.Повод для развода здесь один: если муж не разрешает жене пить кофе.Неприличная поза во сне одного из супругов – и официальное расставание неизбежно! Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на mgorod.kz