22 мая компания КПО б.в. провела семинар-совещание на тему развития машиностроения для нефтегазовой промышленности, в котором приняли участие аким ЗКО Алтай Кульгинов и генеральный директор компании Эдвин Блом. Как отметил глава региона, два года назад был подписан меморандум о поддержке казахстанских предприятий и местных производителей. – В партнерстве с нашими зарубежными инвесторами мы увеличили участие наших компаний, их стандарты качества повышаются, и ассортимент производства тоже расширяется. Наш регион по объему промышленного производства занимает четвертое место по республике. Особое внимание уделяется местному содержанию. Если три года назад этот показатель был равен 47%, то сейчас мы выросли до 60%. Если говорить о товарах и услугах, то здесь мы достигаем 80%. В сумме доля местного содержания составляет 470 млн долларов. Все эти деньги остаются в экономике страны. Здесь очень хорошо работают наши заводы и предприятия не только нашего региона, но и других областей. Все производители страны выходят на новый уровень производства, который соответствует всем мировым стандартам. Совместно с руководством КПО б.в. мы объездили крупные предприятия страны и подписали долгосрочные контракты по поставке необходимых товаров и услуг для потребностей Карачаганакского проекта. Мы этим не ограничиваемся и будем дальше работать в этом направлении, - рассказал глава региона. Стоит отметить, что за два года КПО б.в. заключила долгосрочные контракты с компаниями ЗКО на сумму 4,2 млрд долларов. Выяснилось, что сервисный центр АО "ЗКМК" впервые получил заказ от иностранной компании на ремонт газовой турбины, а в конце 2018 года предприятие изготовило более 200 внутренних пластин для одного из сепараторов КПО. Уральский завод "Зенит", ЗКМК, "Гидроприбор" и Уральский механический завод получили пробные заказы на ремонт клапанов, а производители из города Аксай начинают изготавливать фланцы, крепежные материалы и сосуды для каустика. Кроме этого, компания КПО б.в. с 2016 по 2018 годы выплатила 206 предприятиям ЗКО 867 млн доларов за предоставление товаров, работ и услуг. В первом квартале 2019 года эта цифра составила 74 млн долларов. В заключении совещания были подписаны новые долгосрочные контракты на производство в Казахстане трансформаторов, фильтрующих элементов, моторных масел и других товаров.