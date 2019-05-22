Не равнодушные жители г.Актобе заметили, сняли на видео и выложили в соцсеть, каким новым и оригинальным способом сейчас белят деревья в родном городе.В комментариях народ рьяно обсуждает увиденное и за пару дней видео набрало почти 75000 просмотров. https://www.instagram.com/p/BxosQL2Hygb/?utm_source=ig_web_copy_link Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на mgorod.kz