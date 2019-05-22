По данным РГП "Казгидромет", 23 мая в Уральске ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем +26 градусов, ночью +12. В Атырау ожидается дождь с грозой. Днем 24 градуса тепла, ночью 14. В Актау синоптики прогнозируют дождь и грозу, 25 градусов тепла днем и 15 градусов тепла ночью. В Актобе температура воздуха днем составит +25 градусов, ночью +10. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.