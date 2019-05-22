Более 500 жителей ЗКО прошли обучение основам предпринимательства
Всего за год планируется обучить основам бизнеса более тысячи жителей нашей области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
21 мая в Доме дружбы состоялось выездное заседании по трудовым отношениям, в котором приняли участие сенаторы во главе с Бырганым Айтимовой. В совещании принял участие аким ЗКО Алтай Кульгинов, его заместители, аким города Мурат Мукаев, а также руководители управлений и предприятий области.
Как рассказал глава региона, президент поставил перед страной семь основных задач, первой из которых является подготовка кадров в соответствии с потребностями рынка труда.
– В ближайшие три года нам необходимо укрепить материально-техническую базу и кадровый состав наших 36 региональных колледжей и четырех вузов. С 2017 года в стране действует новый проект «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех». Участие в нем дает возможность, особенно молодым казахстанцам, получить базовые трудовые навыки по тем или иным рабочим профессиям. Мы ежегодно обучаем до 800 человек, в этом году также запланировано обучить 800 человек и направить на краткосрочные курсы профессионального образования порядка двух тысяч человек. Вторая - задача - создание качественных долгосрочных, а не краткосрочных рабочих мест. В регионе количество экономически активного населения составляет более 337 тысяч жителей. Занятостью запланировано охватить порядка 25 тысяч человек. На сегодня создано свыше 3 тысяч новых рабочих мест, - сообщил Алтай Кульгинов.
Третьей задачей, по словам акима области является, нормативное обеспечение и законодательное закрепление новых форм занятости и представителей таких профессий, как фрилансеры, аут-стафферы и блогеры.
– Четвертая задача – трудоустройство молодежи, с повышением эффективности таких программ, как «Жасыл ел», «С дипломом в сел», «Серпін», «Жастар — Ел тірегі», «Молодежная практика». На молодежную практику планируется направить порядка полутора тысяч молодых специалистов, на сегодня направлено 500 человек. Пятой задачей является обеспечение инклюзивности политики занятости людей с ограниченными возможностями. Шестая - повышение трудовой мобильности населения. По проекту «Бастау-Бизнес» у нас ежегодно обучаются сотни людей. В текущем году нами запланировано обучить основам предпринимательства тысячу человек, на сегодня обучен 561 житель, - рассказал Алтай Кульгинов.
Седьмой задачей было названо укрепление гендерного равноправия, согласно которой планируется обучить основам предпринимательства более 200 многодетных и малообеспеченных семей.
– В целях вовлечения малообеспеченных и многодетных семей в предпринимательство запускается проект «Отбасы-Бизнес». По результатам ожидается проконсультировать свыше 1200 человек из многодетных и малообеспеченных семей, по получению кредита и гранта для открытия собственного бизнеса - обучить основам предпринимательства порядка 200 человек. Отрадно, что заинтересованность к этой программе проявила наша прекрасная половина человечества, - заключил Алтай Кульгинов.
