Иллюстративное фото из архива "МГ" 21 мая в Доме дружбы состоялось выездное заседании по трудовым отношениям, в котором приняли участие сенаторы во главе с Бырганым Айтимовой. В совещании принял участие аким ЗКО Алтай Кульгинов, его заместители, аким города Мурат Мукаев, а также руководители управлений и предприятий области. Как рассказал глава региона, президент поставил перед страной семь основных задач, первой из которых является подготовка кадров в соответствии с потребностями рынка труда. – В ближайшие три года нам необходимо укрепить материально-техническую базу и кадровый состав наших 36 региональных колледжей и четырех вузов. С 2017 года в стране действует новый проект «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех». Участие в нем дает возможность, особенно молодым казахстанцам, получить базовые трудовые навыки по тем или иным рабочим профессиям. Мы ежегодно обучаем до 800 человек, в этом году также запланировано обучить 800 человек и направить на краткосрочные курсы профессионального образования порядка двух тысяч человек. Вторая - задача - создание качественных долгосрочных, а не краткосрочных рабочих мест. В регионе количество экономически активного населения составляет более 337 тысяч жителей. Занятостью запланировано охватить порядка 25 тысяч человек. На сегодня создано свыше 3 тысяч новых рабочих мест, - сообщил Алтай Кульгинов. Третьей задачей, по словам акима области является, нормативное обеспечение и законодательное закрепление новых форм занятости и представителей таких профессий, как фрилансеры, аут-стафферы и блогеры. – Четвертая задача – трудоустройство молодежи, с повышением эффективности таких программ, как «Жасыл ел», «С дипломом в сел», «Серпін», «Жастар — Ел тірегі», «Молодежная практика». На молодежную практику планируется направить порядка полутора тысяч молодых специалистов, на сегодня направлено 500 человек. Пятой задачей является обеспечение инклюзивности политики занятости людей с ограниченными возможностями. Шестая - повышение трудовой мобильности населения. По проекту «Бастау-Бизнес» у нас ежегодно обучаются сотни людей. В текущем году нами запланировано обучить основам предпринимательства тысячу человек, на сегодня обучен 561 житель, - рассказал Алтай Кульгинов. Седьмой задачей было названо укрепление гендерного равноправия, согласно которой планируется обучить основам предпринимательства более 200 многодетных и малообеспеченных семей. – В целях вовлечения малообеспеченных и многодетных семей в предпринимательство запускается проект «Отбасы-Бизнес». По результатам ожидается проконсультировать свыше 1200 человек из многодетных и малообеспеченных семей, по получению кредита и гранта для открытия собственного бизнеса - обучить основам предпринимательства порядка 200 человек. Отрадно, что заинтересованность к этой программе проявила наша прекрасная половина человечества, - заключил Алтай Кульгинов.