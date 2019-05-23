Иллюстративное фото из архива "МГ" "Онкологические заболевания являются одной из основных проблем в области здравоохранения в мире. В Казахстане за последние три года от болезни умерло более 45 тысяч человек. Эти показатели требуют усиления работы. Просим пересмотреть вопрос единовременных выплат пенсионных накоплений для людей, болеющих онкозаболеваниями, вне зависимости от группы инвалидности", - обратился Бектурганов с запросом к заместителю премьер-министра Гульшаре Абдыкаликовой. Он пояснил, что онкобольным присваивают инвалидность с определенным сроком или бессрочную. Люди с бессрочной инвалидностью 1-й и 2-й группы имеют право получить свои пенсионные накопления единовременно. Но есть условия, которые затрудняют получение денег. "В Казахстане 39 100 онкобольных с инвалидностью, из них у 15 200 инвалидность бессрочная. (...) Получить могут только те, чьи накопления не превышают 12-кратный размер минимальной пенсии. В 2019 году это составляет 433 296 тенге. Если сумма накоплений превышает хотя бы на 1 тенге, человек будет получать ежемесячно свои пенсионные выплаты, размер которых не позволяет покрыть даже сопутствующие затраты на лечение", - пояснил депутат. По его словам, с такими условиями получить пенсионные накопления смогут только родные онкобольного после его смерти. "Понятно, что эти средства уже не нужны ушедшему из жизни человеку. У нас диагностика и лечение рака осуществляются бесплатно за счет государства, но мы все знаем, что люди обращаются за дополнительным лечением в квалифицированные отечественные или зарубежные клиники, которые являются очень дорогостоящими и требуют больших денег", - добавил он. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.