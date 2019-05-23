Жизнь – это не количество вдохов и выдохов, а моменты, от которых перехватывает дыхание. Даже будучи не молодой, женщина может получить образование, обнаружить в себе новые таланты, влюбиться! У творческих людей мозг постоянно трудиться, а поэтому стареть ему некогда.
  1. Творческий подход
Хорошо подумайте, чем будете заниматься, выйдя на пенсию. Может быть, самое время научиться тому, о чем вы давно мечтали, например: вязать, вышивать, фотографировать, пользоваться компьютером. Сегодня есть огромное количество кружков, курсов, в которых нет ограничений по возрасту, в том числе онлайн.
  1. Всегда быть в форме
Легкий макияж, уложенные и вовремя подкрашенные волосы, со вкусом подобранная, а не старушкина, в непонятный цветочек, одежда сделают вас неотразимыми, а значит молодыми. Поэтому, если вы уверены, что никогда не перестанете следить за своим внешним видом, то и бояться вам нечего. Вы всегда будете в форме!
  1. Мне опять 25
Если вы чувствуете психологическое давление от приближения каждого дня рождения, не отмечайте его. Или каждый год празднуйте одну дату, например, столько-то лет с 25 – летнего юбилея. Но многолетние наблюдения психологов за людьми старше 50 лет показали: те, кто воспринимает свой возраст позитивно, живут на 7 лет дольше. Просто найдите в каждой дате свои плюсы
  1. Расширяйте связи
Найдите занятия, которые дадут общение и чувство полезности. Например, если хорошо знаете город, организуйте для желающих экскурсию по его значимым местам. Заодно приобретете новых знакомых, а может и друзей. Теряя людей из привычного круга общения, важно, чтобы пространство для общения не сужалось вне зависимости от того, сколько вам лет.
  1. Создавайте настроение
Постарайтесь окружить себя позитивными людьми, потому что ворчуны и нытики только отнимают энергию и портят настроение. Особенно полезно общаться с детьми – их положительных эмоции помогают забыть о возрасте. Берите внуков, племянников и отправляйтесь с ними на прогулку: в зоопарк, покатайтесь на аттракционах, постреляйте в тире, все это подарит радость и смысл.
  1. Наслаждайтесь жизнью
Помните, старше нас делает уверенность, что все лучшее уже позади. Но жизнь – это не количество вдохов и выдохов, а моменты, от которых перехватывает дыхание. Вспомните, что приносило вам наслаждение в детстве и юности. Может быть, ходить босиком по траве или на рассвете купаться в речке, перекусывать на ходу еще горячим батоном… Наслаждайтесь простыми вещами и не оглядывайтесь на чье – то мнение.
  1. Не бойтесь чувств
Женщины часто сами ставят на себе крест, греша на возраст, вместо того, чтобы продолжить выходить в свет и знакомиться с мужчинами. Главное не бояться! Вы, скорее всего, знаете женщин, которые нашли свое счастье, когда им было уже далеко за… Они просто помолодели на глазах! А встретить любовь можно, отдыхая в санатории, гуляя в парке, в театре, на выставке, в бассейне, да даже в интернете. И улыбайтесь! Это лучший макияж после 40, который молодит! Если вы счастливы внутри, это автоматически отразиться на вашем самочувствии, лице и настроении.