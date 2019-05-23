Творческий подход

Всегда быть в форме

Мне опять 25

Расширяйте связи

Создавайте настроение

Наслаждайтесь жизнью

Не бойтесь чувств

Хорошо подумайте, чем будете заниматься, выйдя на пенсию. Может быть, самое время научиться тому, о чем вы давно мечтали, например: вязать, вышивать, фотографировать, пользоваться компьютером. Сегодня есть огромное количество кружков, курсов, в которых нет ограничений по возрасту, в том числе онлайн.Легкий макияж, уложенные и вовремя подкрашенные волосы, со вкусом подобранная, а не старушкина, в непонятный цветочек, одежда сделают вас неотразимыми, а значит молодыми. Поэтому, если вы уверены, что никогда не перестанете следить за своим внешним видом, то и бояться вам нечего. Вы всегда будете в форме!Если вы чувствуете психологическое давление от приближения каждого дня рождения, не отмечайте его. Или каждый год празднуйте одну дату, например, столько-то лет с 25 – летнего юбилея. Но многолетние наблюдения психологов за людьми старше 50 лет показали: те, кто воспринимает свой возраст позитивно, живут на 7 лет дольше. Просто найдите в каждой дате свои плюсыНайдите занятия, которые дадут общение и чувство полезности. Например, если хорошо знаете город, организуйте для желающих экскурсию по его значимым местам. Заодно приобретете новых знакомых, а может и друзей. Теряя людей из привычного круга общения, важно, чтобы пространство для общения не сужалось вне зависимости от того, сколько вам лет.Постарайтесь окружить себя позитивными людьми, потому что ворчуны и нытики только отнимают энергию и портят настроение. Особенно полезно общаться с детьми – их положительных эмоции помогают забыть о возрасте. Берите внуков, племянников и отправляйтесь с ними на прогулку: в зоопарк, покатайтесь на аттракционах, постреляйте в тире, все это подарит радость и смысл.Помните, старше нас делает уверенность, что все лучшее уже позади. Но жизнь – это не количество вдохов и выдохов, а моменты, от которых перехватывает дыхание. Вспомните, что приносило вам наслаждение в детстве и юности. Может быть, ходить босиком по траве или на рассвете купаться в речке, перекусывать на ходу еще горячим батоном… Наслаждайтесь простыми вещами и не оглядывайтесь на чье – то мнение.Женщины часто сами ставят на себе крест, греша на возраст, вместо того, чтобы продолжить выходить в свет и знакомиться с мужчинами. Главное не бояться! Вы, скорее всего, знаете женщин, которые нашли свое счастье, когда им было уже далеко за… Они просто помолодели на глазах! А встретить любовь можно, отдыхая в санатории, гуляя в парке, в театре, на выставке, в бассейне, да даже в интернете.