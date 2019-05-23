Теперь тонкий трикотажный кардиган на пуговицах не рекомендуется носить поверх блузки - это выглядит неаккуратно. Носите его как самостоятельную вещь с джинсами или юбкой.Водолазка с высоким горлом и колье – давно уже не считается модным сочетанием. Бусы, колье, цепочки носите с блузками и рубашками с открытой зоной декольте.Балетки с узкими джинсами и юбками –карандашами оставьте в прошлом. Балетки сейчас модно носить с широкими джинсами, или с пышными юбками и платьями, чтобы подчеркнуть романтический образ. Узкие же джинсы сочетайте со спортивной обувью, а юбку – карандаш с туфлями на шпильке.Хорошая новость от стилистов: больше не надо бегать в поисках сумочки под цвет обуви. Достаточно. Чтобы обувь и сумка вместе смотрелись органично и не создавали контраста. Подбирайте сумку к любому другому элементу в вашем образе – оправе очков, шляпе или рисунку на одежде.Укороченные топы актуальны в сочетании с брюками с высокой талией, а не с джинсами с заниженной талией. Носите такие топы с юбкой или широкими брюками. Главное, чтобы талия была завышена. Джинсы с низкой талией одевайте с рубашкой прямого кроя Берегите себя и своих близких! Читайте все самое новое и интересное о красоте и моде на нашем сайте каждый день. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на mgorod.kz