Фестиваль проводился среди работников культуры и искусств. 18 номинаций, порядка 200 участников со всей страны. - Мы были очень рады возможности побывать в столице нашей родины - городе Нур-Султан. Для нас стало честью выступать на сцене Концертного зала, представляя наш регион. Подобные мероприятия оказывают большое влияние на развитие и желание работать для творческих людей, - отметила заместитель директора Бурлинского районного Дома культуры Арна Мубарак. Решение о присуждении Гран-при было вынесено жюри под председательством директора "Казахконцерта" Жениса Сейдоллаулы.