21 мая аким Уральска Мурат Мукаев вместе со своим заместителем посетил Веронику Заику, чтобы рассказать, какую помощь ей могут оказать местные госорганы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".   Заместитель акима города Бакытжан Нарымбетов пояснил, что Веронике Заике будет оказана всяческая помощь в рамках закона. - Сейчас у нее идет бракоразводный процесс. Затем она будет оформлять АСП. Мы со своей стороны окажем всю правовую помощь, проконсультируем ее. Данная ситуация на особом контроле акима, - отметил замакима города. Напомним, Вероника Заика является матерью пятерых детей, глава семейства ушел из семьи. Семья жила на съемной квартире, однако ее продают. АСП женщина не получает по той причине, что у мужа была немаленькая зарплата. Теперь АСП она сможет оформить лишь позле развода. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.