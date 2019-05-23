В Актобе суд вынес решение в отношении предпринимателя, который арендовал столовую в школе №9, работал без заключения санэпидемиологов, и где 20 апреля отравились 25 детей и учитель. Иллюстративное фото из архива "МГ" После того, как дети и учитель поели булочки и соки из школьной столовой с токсикоинфекцией, они попали в больницу. Столовую проверили специалисты городского управления охраны общественного здоровья, выявили массу нарушений: на продукты не было сертификатов качества, в смывах обнаружили бактерии кишечных палочек и золотистого стафилококка. Стафилококк обнаружили также у двух работников столовой, в том числе, у пекаря. А главное, на столовую не было положительного заключения СЭС, предприниматель работал без него. Дело рассматривалось в специализированном административном суде города Актобе. Предприниматель Алибек Наурызбаев свою вину в суде не признавал, его защитник сообщил, что пострадавшие могли отравиться питьевой водой или продуктами из магазина, но суд эти доводы не признал. Предпринимателя привлекли к административной ответственности по ст. 463 ч.1 КоАП "Занятие предпринимательской деятельностью, а также осуществление действий без регистрации, разрешения, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния" и по ст. 425 .ч. 2 "Нарушение нормативных правовых актов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, повлекшее причинение вреда здоровью человека" и оштрафовали на 325 МРП (820 тысяч 625 тенге) с приостановлением деятельности сроком на 10 дней. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ