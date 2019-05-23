Депутаты сената Парламента ознакомились с ходом реализации государственных программ в Западно-Казахстанской области. Сенаторы осмотрели среднюю школу №33, которая находится в районе мясокомбината. Здание было построено в 1935 году. Сейчас оно находится в аварийном состоянии. Уже с конца апреля занятий здесь не проводится. Ученики и педагоги переведены в СОШ №2. - Этому зданию уже без малого сто лет. Фундамент сделан из кирпичей. Поэтому здесь очень опасно находиться. Весной и осенью дует со всех щелей. Хочется, чтобы на этом месте построили новую современную школу, - отметила директор СОШ №33 Умит Ергалиеваа. В управлении строительства проинформировали, что проект по возведению школы уже готов. Учебное заведение рассчитано на 300 мест. Стоимость проекта - 1,3 млрд тенге. - На строительство объектов образования в ближайшие два года выделяются 5,3 млрд тенге. В этом году мы планируем освоить 3,2 млрд тенге из этих средств. Сейчас проводятся конкурсные процедуры. В ближайшие два месяца аварийную СОШ №33 будут сносить, а на ее месте строить другую, - сообщил руководитель управления строительства ЗКО Алтынбек Кайсагалиев. Сенаторы отметили, что необходимо учитывать перспективы развития областного центра. - Для областного центра строить здание школы на 300 мест - нерентабельно. Нужно учитывать миграцию населения и строительство нового жилья, - заявил депутат сената парламента РК Серик Бектурганов. Но в акимате заявили, что проработали этот вопрос. - Мы в новых микрорайонах строим школы на 900 мест. А здесь в районе затона имени Чапаева нет такой наполняемости. Строить большую школу неэффективно, на ее содержание будут уходить бюджетные средства, - заявил заместитель акима ЗКО Багдат Азбаев. В этом году в области планируется построить пять школ, две из которых будут расположены в Уральске.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.