Совещание "О работе избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов президента РК" прошло сегодня, 22 мая, в акимате Западно-Казахстанской области. В нем приняли участие заместитель председателя центральной избирательной комиссии Константин Петров, начальник отдела избирательного процесса ЦИКа Даурен Искаков, члены областной избирательной комиссии, члены городской избирательной комиссии, председатели штабов кандидатов в президенты РК, все председатели районных и участковых комиссий. По словам Константина Петрова, основной целью сегодняшнего мероприятия является проведение обучения, посвященного организации выборов. - Мы подготовили обучающий фильм на двух языках. Также слайды пояснения, чтобы, прежде всего, наиболее опытные члены избирательной комиссии ЗКО, районов, городов взяли этот методический материал и дошли до всех организаторов выборов, до каждого избирательного участка, объяснив требования закона, каким образом максимально законно провести данную избирательную компанию, - отметил Константин Петров. Между тем, заместитель председателя центральной избирательной комиссии озвучил новшества в избирательной компании. - Основными новшествами данной компании является то, что списки избирателей стали формироваться на основе государственной базы данных физических лиц, сейчас идет активная цифровая работа по созданию списков избирателей, они должны быть точнее. У граждан со вчерашнего дня переданы списки на избирательные участки, с 25 мая каждому гражданину будет представлена возможность прийти на участок, на котором он должен быть зарегистрирован, и проверить себя в списке избирателей. Если гражданин не включен в список избирателей, он вправе предоставить адресную справку и включиться в список. Кроме того, если в персональных данных гражданина имеются какие-то ошибочные сведения, он вправе их уточнить, - пояснил Константин Петров. - Новшеством также будет являться то, что участковые избирательные комиссии образуются не в одинаковом численном количестве. Это зависит от количества избирателей на избирательном участке. Если на участке менее 1000 человек, то избирательная комиссия будет состоять из пяти членов. Если на участке максимальное возможное количество - от 2,5 тысячи до 3 тысяч человек, то комиссия может состоять из 11 членов, что, конечно, позволит существенно создать удобства и сократить прибывание избирателя на избирательном участке. Будут быстрее проводиться избирательные процедуры, нахождение в списках, выдача избирательного бюллетеня. Мы пошли по пути создания удобства для избирателя. Стоит отметить, всего в селекторном совещании приняли участие более 600 человек.