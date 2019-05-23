Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель акима области Габидолла Оспанкулов, ежегодно от родителей выпускников поступают жалобы на траты при подготовки к этому вечеру. – Мы изучили общественное мнение, так как решения принимаются на основе мнения народа. Изначально было много жалоб со стороны родителей по поводу трат на подготовку выпускника к балу. Поэтому министерство образования и науки РК и сделало такое предложение. Ведь если мы объявим о проведении пышных мероприятий в ресторанах, то, естественно, каждая семья начнет к этому готовиться. У одних есть возможность, а у других нет. Они останутся в стороне и будут чувствовать изолированность от общества, будут брать кредиты, занимать деньги у родственников, - рассказал Габидолла Оспанкулов. По словам замакима области, в этом году все-таки было решено провести традиционный парад выпускников на главной площади города. – Выпускной вечер - это, прежде всего, школьные стены, в которых ребенок учился 11 лет, это родные лица. Логично будет провести вечер именно в школе, вместе с одноклассниками и учителями. Не обязательно проводить его в роскошных ресторанах. Поэтому мы рекомендуем всем проводить его в стенах учебного заведения. Что касается парада, то он в этом году будет проведен традиционно на площади имени Абая. Ведь, как оказалось, многие родители уже подготовили своего ребенка, купили платья, костюмы и другие атрибуты. Поэтому парад мы не стали отменять. По сценарию выпускники возложат цветы к памятнику, будут награждены обладатели "Алтын белгі" и организована концертная программа. Дальше дети пойдут в свои школы и уже там пройдут запланированные мероприятия, - заключил Габидолла Оспанкулов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.