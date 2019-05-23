Традиционный бал в честь выпускников городских школ пройдет на площади имени Абая 12 июня, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель акима области Габидолла Оспанкулов, ежегодно от родителей выпускников поступают жалобы на траты при подготовки к этому вечеру. – Мы изучили общественное мнение, так как решения принимаются на основе мнения народа. Изначально было много жалоб со стороны родителей по поводу трат на подготовку выпускника к балу. Поэтому министерство образования и науки РК и сделало такое предложение. Ведь если мы объявим о проведении пышных мероприятий в ресторанах, то, естественно, каждая семья начнет к этому готовиться. У одних есть возможность, а у других нет. Они останутся в стороне и будут чувствовать изолированность от общества, будут брать кредиты, занимать деньги у родственников, - рассказал Габидолла Оспанкулов. По словам замакима области, в этом году все-таки было решено провести традиционный парад выпускников на главной площади города. – Выпускной вечер - это, прежде всего, школьные стены, в которых ребенок учился 11 лет, это родные лица. Логично будет провести вечер именно в школе, вместе с одноклассниками и учителями. Не обязательно проводить его в роскошных ресторанах. Поэтому мы рекомендуем всем проводить его в стенах учебного заведения. Что касается парада, то он в этом году будет проведен традиционно на площади имени Абая. Ведь, как оказалось, многие родители уже подготовили своего ребенка, купили платья, костюмы и другие атрибуты. Поэтому парад мы не стали отменять. По сценарию выпускники возложат цветы к памятнику, будут награждены обладатели "Алтын белгі" и организована концертная программа. Дальше дети пойдут в свои школы и уже там пройдут запланированные мероприятия, - заключил Габидолла Оспанкулов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.