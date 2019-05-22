- Вот уже который год в преддверии Дня госсимволов мы проводим этот мотопробег. Заметил, что подобные проекты положительно сказываются на формировании патриотического духа молодежи, воспитание её в любви к своей стране через познание её природы, людей, истории. За время проекта участники проехали более 50 тысяч километров по территории нашей Родины, - отметил Олег Шмаль. Итак, завтра, 23 мая, атырауские байкеры стартуют в родном городе, а далее по уже проложенному маршруту Атырау-Уральск-Актобе-Шымкент-Алматы-Усть-Каменогорск, мотопробег завершится в столице нашей родины, откуда через Кокшетау-Петропавловск–Костанай–Актобе–Уральск байкеры вернутся в Атырау. - Мы едем по своей стране, своей Родине, гордимся ею, несем на себе символы государства - флаги, объединяем людей в порыве познать свою Родину и предлагаем всем желающим присоединиться к мотопробегу «Менiн Елiм - Моя Страна», - отметил Олег Шмаль. Мотоциклисты планируют завершить мероприятие 11 июня. Мотосообщества и энтузиасты городов страны по просьбе атырауского мотоклуба-организатора будут вовлечены в процесс встречи и размещения участников колонны при прохождении через их города. Желающие мотоциклисты из других регионов будут иметь возможность встретить и присоединиться к колоне для дальнейшего следования на часть пути, либо до окончания маршрута. - Наш мотоклуб, как организатор, берет на себя ответственность за организацию своевременных заправок топливом, питания по всему пути следования колоны, ночевок в гостиницах и на открытом воздухе, а также, обеспечение необходимой безопасности остальных участников мотопробега, - подчеркнул Олег Шмаль.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.