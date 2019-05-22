Одни из ее активных участниц – 17-летняя Алина Журавлева и 20-летняя Ольга Валерова. Девушки увлекаются дизайном и стрит-артом и считают своим долгом внести свой вклад в борьбу с наркотиками. - Мы начали этим заниматься две недели назад. Одна из наших работ расположена на стене дома возле СОШ №21. Хочется, чтобы как можно больше домов в городе было украшено яркими рисунками. Люди нас поддерживают, хвалят, - говорит Ольга Валерова. Алина Журавлева говорит, что об акции узнала от своей мамы. Девушка рассказывает, что сначала они делали рисунки за собственные средства. - Продавец на рынке узнала, чем мы занимаемся, и подарила нам краски. Это очень приятно. Наша новая работа называется «Маленький принц». Мы не рисуем заранее эскизы, а придумываем произведения на ходу, - говорит Алина. В департаменте полиции отметили, что с начала года ими было изъято уже 95 граммов синтетических наркотиков. - Реклама с адресами в социальных сетях, где можно приобрести наркотики, стала появляться все чаще. Мы провели совещание в акимате и достигли договоренности с ассоциацией КСК. Там не будут чинить препятствий людям, которые будут закрашивать подобные надписи, - отметил начальник УБН ДП ЗКО Андрей Хлевин.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.