Порядка семидесяти процентов визуальной информации в Атырау - с нарушениями, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом рассказали на брифинге представители областного управления по развитию языков. По их словам, существенная часть выявленных нарушений проявляется в размещении информации на вывесках  исключительно  на одном языке, также «хромает» несоблюдение порядка размещения текста, а уж грамматических ошибок и того больше. Специалисты упомянутого управления сообщили, что месяц назад между их ведомством и областным филиалом национальной палаты предпринимателей «Атамекен» был подписан меморандум о сотрудничестве. Но, судя по частым обращениям горожан, бизнесмены не хотят пока развешивать грамотные вывески:  только за четыре месяца этого года были рассмотрены и даны ответы на 17 обращений граждан. Лина ОЙЛОВА