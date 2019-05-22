Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что на территории Западно-Казахстанской области в период с 20 по 23 мая проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Қару». Проверяется наличие оружия по месту жительства владельцев гражданского оружия, обеспечение их сохранности, то есть наличие сейфа, действующей сигнализации, своевременная регистрация и перерегистрация оружия - срок действия разрешения, учет оружия по месту жительства владельца оружия, сверка с МБР. - За два дня оперативно-профилактического мероприятия по месту жительства проверено 1694 владельцев оружия, привлечено к административной ответственности 76 владельцев оружия, за нарушение правил хранения оружия изъято 53 единицы оружия, в том числе 51 единица гладкоствольного оружия, 2 единицы газового пистолета, - рассказали в пресс-службе полиции. Кроме того, в ходе мероприятия изъят один незарегистрированный электрошокер, одно гладкоствольное оружие и 1 единица нарезного оружия. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.