Похищенные средства полностью возвращены в бюджет.

Бухгалтер центра внешкольной подготовки в Таскалинском районе ЗКО похитила свыше 9 миллионов тенге. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

По данному факту было проведено досудебное расследование по статье о присвоении или растрате вверенного имущества. После завершения расследования уголовное дело направили в суд.

Суд признал бухгалтера виновной и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы. Также ей запрещено занимать материально ответственные должности в течение 3 лет. Похищенные деньги полностью возвращены в бюджет. Приговор вступил в законную силу.