Об итогах деятельности судов рассказал на брифинге 29 января председатель областного суда Бек АМЕТОВ, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Ametov2 По словам Бека АМЕТОВА, в прошлом году на судей нашей области поступило 107 жалоб и обращения от участников процессов на действия судей. Но, как отметил председатель суда, в основном люди не согласны с решением судов. - В прошлом году были уволены 4 судьи: АЙТУГАНОВ, САТЫБАЛДИЕВ, БАЙМЕНОВ и ХУСАИНОВ, - рассказал Бек АМЕТОВ. По его словам, судья специализированного межрайонного уголовного суда ЗКО Аскар АЙТУГАНОВ был освобожден от занимаемой должности "за совершение проступка не совместимого со статусом судьи". О каком проступке идет речь, председатель суда не уточнил. Судья уральского городского суда Дастан БАЙМЕНОВ, а также судья райсуда Серик ХУСАИНОВ были  освобождены от должности за нарушение трудовой дисциплины. - У нас есть кодекс "Судейской этики", в котором прописано: "запрещается судьям вступать в непроцессуальный контакт с участниками процесса", а он пошел, так скажем, на "сделку", - продолжает судья. - До обеда рассмотрел материал с участием представителей ЛПУ, а вечером произошел непроцессуальный контакт. Вот за это он наказан. А Хусаинов совершил ДТП в рабочее время на территории Уральска. Вот мы и задали вопрос: "Господин Серик Куанышевич (Хусаинов - прим. автора), каким образом в рабочее время вы оказались в городе, да еще вовлечены в ДТП. Это нарушение трудовой дисциплины, за это было возбуждено производство, но нужно отметить, что он не был освобожден по отрицательным мотивам. Пока дело ХУСАИНОВА рассматривало судебное жюри, он (Хусаинов - прим.автора) обратился к главе государства с заявлением освободить его по собственному желанию, глава государства его освободил, а дисциплинарное дело, которое было возбуждено до этого, было прекращено в связи с тем, что он уже освобожден от должности. Как выяснилось, самым загруженным судом в ЗКО является уральский городской суд, после него экономический суд Уральска, а на третьем месте административный суд Уральска. В настоящее время в судах области имеются 10 вакансий судей. Фото Медета МЕДРЕСОВА