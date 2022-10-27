- 51-летний подозреваемый во время ссоры вонзил нож в сердце бывшему полицейскому. 26-летний мужчина скончался, не доезжая до центральной больницы Акжайыкского района (не дожидаясь скорой, его отвезли в медучреждение). Тело направлено в морг на судебно-медицинскую экспертизу. Подозреваемого задержали, он находится в изоляторе временного содержания. Задержанный был пьян, - пояснили в ведомстве.Ведётся досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК «Убийство». Погибший проработал в органах внутренних дел с февраля 2018 по июль 2022 года в должности дознавателя отдела полиции Акжайыкского района. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
В ЗКО бывшему полицейскому вонзили нож в сердце
Подозреваемого задержали, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошёл 26 октября в час ночи в селе Чапаево Акжайыкского района. - 51-летний подозреваемый во время ссоры вонзил нож в сердце бывшему полицейскому. 26-летний мужчина скончался, не доезжая до центральной больницы Акжайыкского района (не дожидаясь скорой, его отвезли в медучреждение). Тело направлено в морг на судебно-медицинскую экспертизу. Подозреваемого задержали, он находится в изоляторе временного содержания. Задержанный был пьян, - пояснили в ведомстве. Ведётся досудебное расследование по