В ЗКО бывшему полицейскому вонзили нож в сердце

Подозреваемого задержали, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошёл 26 октября в час ночи в селе Чапаево Акжайыкского района. - 51-летний подозреваемый во время ссоры вонзил нож в сердце бывшему полицейскому. 26-летний мужчина скончался, не доезжая до центральной больницы Акжайыкского района (не дожидаясь скорой, его отвезли в медучреждение). Тело направлено в морг на судебно-медицинскую экспертизу. Подозреваемого задержали, он находится в изоляторе временного содержания. Задержанный был пьян, - пояснили в ведомстве. Ведётся досудебное расследование по