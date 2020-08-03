Это понимают даже самые мелкие предприниматели. В настоящее время, даже продавцы на рынке осваивают онлайн-платежи и digital маркетинг на базовом уровне. Потребность в этом растет и будет расти с каждым днем.
Директор ТОО «Студия «Web-design», член правления IT- ассоциации ЗКО Иван Мельников
рассказал, что он работает в сфере IT уже почти 10 лет.
- За это время удалось реализовать более 300 проектов для бизнеса в ЗКО и каждый проект это полное погружение в жизнь предприятия, когда создаешь сайт, либо информационную систему, то вынужден изучить и понять все нюансы, специфику и вообще весь процесс организации данного предприятия. И самое интересное, что проекты могут быть кардинально разные, - говорит Иван. – Сегодня это может быть магазин спецодежды, завтра — микрофинансовая организация. Наша работа связана с этим, мы изучаем бизнес-процессы предприятия, выявляем слабые места и совместно с заказчиком решаем где и что можно автоматизировать.
Иван Мельников считает, что именно такой подход дает широкий кругозор и понимание состояния рынка.
- В настоящее время наблюдаются общие проблемы, это в первую очередь слабый уровень образования и вообще кадровый дефицит в IT-сфере. В основном именно в организациях малого и среднего бизнеса слабое взаимодействие с IT-сервисами, в настоящее время разработано великое множество полезных для бизнеса сервисов, о которых многие предприниматели даже не догадываются. Время вынудило предпринимателей заниматься онлайн –продажами. Они стараются идти в ногу со временем, но многие сталкиваются с отсутствием конкурентоспособных кадров в регионе, после чего они вынуждены приглашать экспертов, чтобы им к примеру, настроили СRM- систему (систему управления клиентами) или настроили контекстную рекламу, вынуждены привлекать маркетологов из сферы цифрового маркетинга, - рассказывает о проблемах предпринимателей Иван Мельников.
Со слов Ивана, подготовка IT-специалистов оторвана от реальных потребностей рынка. Они работают с учебными заведениями в этом направлении, и два года назад была организована IT- ассоциация, одной из целей которой является взаимодействие с образованием.
- Хочу отметить, что создание IT Ассоциации очень сильно повлияло на ход нашей работы, если раньше работа заключалась в переговорах с клиентами и непосредственно производством, то после создания ассоциации этому добавилось очень много общественной работы. К примеру, работа со студентами, проведение спецкурсов на безвозмездной основе. Мы заинтересованы в кадрах и поисках талантливой молодежи, которую можно воспитать и научить. Также проводили зимнюю школу для преподавателей вузов по цифровому маркетингу. Обучили порядка 30 преподавателей вузов, - пояснил Иван Мельников.
Пандемия внесла коррективы в уклад жизни не только людей, но и бизнеса. Поменялись модели. Очень много представителей бизнеса перешли на удаленную работу, кто-то смог к этому эффективно адаптироваться, кто-то нет.
Стоит отметить, что именно в этот период был организован Ситуационный центр, в котором была собрана экспертная группа из разных специалистов, в том числе сотрудники МПС, акимата, департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по ЗКО, бизнеса, совместно принимались решения по проблемным вопросам области.
- Для нашей компании пандемия стала вызовом. В кратчайшие сроки был разработан сайт STOPCOVID.KZ
, предоставили возможность для организаций подать заявку, получить разрешение на осуществление деятельности и получить пропуска для сотрудников . Была проведена большая работа по автоматизации процесса приема заявлений по получению компенсации 15 тысяч тенге на оплату коммунальных услуг. Ситуация с коронавирусом показала, что наличие сильных IT-компаний, просто необходимо нашему региону. Это как стратегический запас, где главный ресурс это люди, которые смогут здесь и сейчас решать поставленные задачи, - считает Иван Мельников.
Для развития IT-экосистемы, была создана площадка IT-HUB, на базе которой проводятся мероприятия направленные на развитие IT сферы.
Так за прошедший год были проведены следующие активности:
«Школа Стартапа» для молодых IT-предпринимателей совместно с Astana Hub;
Uralsk Hackathon
Стартап Weekend
Директор компании говорит, что они стремятся к повышению престижности самой профессии программистов, инженеров и IT специалистов, тогда талантливые молодые люди будут стремиться идти в отрасль, иметь возможность реализовывать свои навыки и приносить пользу обществу.
- Мы налаживаем взаимодействие с образованием, с целью повлиять на программу обучения в высших и средне-специальных учебных заведениях, провести ее корректировку для выпуска более конкурентоспособных абитуриентов, - говорит Иван Мельников.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.