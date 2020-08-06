Победителями стали проекты: 1. Шапабаев Кайрат, Махамбетский район, проект «Мастерская по производству казахских ремесленных изделий» (займ). В мастерской будут работать три направления – ювелирные украшения, изделия из дерева и керамики. Кайрат обучает студентов профильных вузов и колледжей в Атырау, работает в партнерстве с туристическими компаниями и на волонтерской основе помогает музеям области в реставрации экспонатов. 2. Бисенова Жибек, г. Атырау, проект по оснащению кабинета «PAIN MANAGEMENT» при реабилитационном центре «Болашак» (займ). Проект, применяя последние достижения медицины в области управления боли, будет помогать людям, страдающим от постоянной или хронической боли. 3. Кубаева Алия, г. Атырау, проект по открытию малокомплектного центра «Жан Еркемай – Атырау» для детей с ДЦП (грант). Центр позволит родителям оставлять детей на несколько часов в центре для обучения и развития, предоставляя услуги востребованные родителями особенных детей в г. Атырау. 4. Мухсинова Асия, г. Атырау, Проект «Академия всестороннего развития для девочек «Жас Ханым» (грант). Академия обучает по 10 направлениям, среди которых практические навыки (кулинария, творчество и швейное дело) и обучение лидерству, этикету, популярной психологии. 5. Джумашева Самал, г. Атырау, проект «Абилитационный центр по адаптивному спорту и футболу для детей с ДЦП» (займ), это направление новое и уникальное для Атырауской области. 6. Манасова Венера, г. Атырау, проект «Студия танца «Фламинго» по четырем направлениям» (займ). Цели проекта – привитие здорового образа жизни, борьба с лишним весом у детей и взрослых.

В рамках "Жаркыра" предусматривается весь цикл поддержки социальных предпринимателей: сбор инновационных идей для решения социальных проблем, обучение бизнес навыкам, финансовая поддержка в виде беспроцентных займов на 5 лет и грантов, профессиональные стажировки по странам СНГ и наставничество. "Жаркыра" воспитал целую плеяду тренеров, коучей для области, которые работают на казахском языке, всего проведено 26 тренингов по различным актуальным бизнес тематикам. Программа за свою историю поддержала пять НПО области в их стремлении стать финансово устойчивыми и выполнять свою миссию независимо от внешних обстоятельств. Количество сотрудников, трудоустроенных в поддержанных социальных проектах 156 человек, каждый из социальных предпринимателей также как и любой МСБ создает рабочие места и помогает сократить безработицу. 429 жителей области их уязвимых слоев населения постоянно получают услуги наших СП, эти услуги востребованы и необходимы для них, иногда уникальны для области. Всего же 20700 человек стали благополучателями наших СП и каждый пятый житель области знает о новом тренде и новом бизнесе – социальном предпринимательстве и это важный результат для нас.Конкурс программы «Жаркыра» 2020 года на лучшие проекты, начиная с марта, проходил в онлайн режиме. В этом году на конкурс поступило 112 заявок. Из них были отобраны 30 полуфиналистов, которые прошли обучение в бизнес акселераторе по четырем направлениям: маркетинг, финансы, стратегическое планирование и публичные выступления. По итогам защиты проектов пять финалистов из города Атырау и 1 из Махамбетского района получили 4 займа и 2 гранта на сумму 18 160 000 тенге. Нужно отметить, что 11 860 000 тенге из этой суммы были выделены из возвращенных за 4 года социальными предпринимателями прошлых лет займов.Наши победители прошлых лет, не останавливаются на достигнутом, так четверо из них стали менторами для социальных предпринимателей из молодежи области. Девять организаций привлекли дополнительное финансирование в свои проекты из других источников. Три СП смогли получить помещения от акимата на 10 лет для своей работы на льготных условиях. Конечно, нельзя сегодня не отметить и трудности, которые привнесла пандемия не только в деятельность наших СП, но и в жизнь каждого человека. Мы все меняемся, меняем свое поведение и образ жизни, наша церемония награждения впервые прошла в режиме онлайн. В связи с введением жесткого карантина многие наши социальные предприниматели вынуждены были остановить оказание услуг, так как их деятельность – это в основном образовательные и реабилитационные центры для населения. Это сложное время для всех, но проект "Жаркыра" не оставил участников программы один на один с этими проблемами. ФЕЦА предложил два наиболее востребованных вида поддержки действующим СП в обеих областях – диагностику бизнеса и усиление присутствия в социальных сетях. Это помогло СП стратегически посмотреть на бизнес в целом, увидеть слабые места и наметить точки роста, а также помочь с переформатированием услуг в онлайн формат. Хотелось бы пожелать успехов новым социальным предпринимателям Атырауской области, которые, несмотря на существующие трудности периода карантина, не остановились и смело идут к осуществлению своей цели – открыть бизнес помогающий людям.