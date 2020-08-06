Фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции РК, за прошедшие сутки в Казахстане было выявлено 1060 новых случаев СOVID-19. - В ЗКО было зарегистрировано 53 новых случая коронавирусной инфекции, из них у 24 человек инфекция протекает без явных клинических проявлений, - пояснили в МВК РК. К слову, всего на сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано 95 942 тысячи заболевших ковидом, в ЗКО - 6 102.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.