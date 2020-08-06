По сообщению пресс-службы ДЧС ЗКО, 6 августа поступила информация о том, что 5 августа в 19.00 в поселке Талдыкудук Сырымского района в результате сильного ветра сорвало кровлю с 11 жилых домов и 10 хозпостроек. Также упали три опроы линии электропередач и 30 абонентов остались без электричества. Вечером того же дня в поселке Жубан Акжайыкского района сильный ветер сорвал кровлю здания КГУ "Комплекс Талапская школа - Ясли сад". К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Ущерб устанавливается.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.