5 августа в акимате Уральска состоялась рабочая встреча рестораторов и предпринимателей Уральска. На интересующие вопросы собравшихся отвечали аким Уральска Абат Шыныбеков и представители департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по ЗКО. Рестораторы просили разрешить им работать, так как их бизнес несет огромные убытки. - Люди, которые хотят провести праздник, они его проводят дома. Что касается вируса, то все мы переболеем. Каждый бизнес имеет свою специфику работы. В настоящее время многие из нас не могут выплачивать кредиты, скоро начнутся судебные тяжбы. Мы даже сейчас не можем вернуть людям предоплату на проведение банкетов. У некоторых есть миллионные задолженности перед клиентами. Мы просим открыть нас, хотя бы проводить торжества с посадочными местами до 50 человек. Ясно, что как раньше банкеты на 200-300 человек в ближайшее время проводить не будем. В нашем ресторане коллектив более 20 человек, и все они шестой месяц остаются без работы,- высказался ресторатор Асылбек Жамансариев. Ресторатор Туганай Сатыбаева считает, что государство должно оказать им поддержку. - Чтобы открыть магазин и начать работать нужно 3-4 миллиона тенге, но и этих денег у нас сейчас нет,- сказала женщина. На что аким Уральска Абат Шыныбеков ответил, что сейчас все должны соблюдать закон и начать работу до 16 августа они не могут. - Если количество заразившихся коронавирусной инфекцией будет снижаться, то, возможно, рестораторам разрешат работать с числом посадочных мест до 50 человек,- заключил он. Напомним, второй карантин в Казахстане вели 5 июля сроком на две недели, однако позже он был продлен сначала до 2 августа, а потом и вовсе до 17 августа.