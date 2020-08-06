- На сегодняшний день на сумму более 3 млн 600 тысяч тенге добровольно сдали оружие жители области. Из них 56 единиц гладкоствольного оружия, 5 единиц длинноствольного нарезного оружия, 2 единицы травматического оружия и 517 патронов к нарезному оружию, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области. К примеру, 1 июля житель села Мартук добровольно передал стражам порядка 2 единицы гладкоствольного оружия. Мужчина пояснил, что нашел эти ружья, когда убирался в доме своего покойного отца в с.Карачаевка. - За добровольную сдачу предметов вооружения предусматривается выплата от 10 до 100 МРП за каждую единицу оружия, в зависимости от его технического состояния, согласно решениям комиссий. С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в стране изъявившим желание сдать имеющиеся предметы вооружения достаточно сообщить по телефонам «горячей линии» УП г.Актобе 729-853, либо на номер 102, без посещения органа полиции, - добавил первый заместитель начальника ДП области Канат Алиев. В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что граждане, добровольно сдавшие незарегистрированное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества освобождаются от уголовной и административной ответственности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.