Двухэтажный дом находится неподалеку от улицы Пугачева. Люди рассказали, что когда-то на здании была прикреплена табличка, что оно находится под охраной государства. Но сейчас ее нет. - Этот дом был построен очень давно. Он считался штабом Чапаева. Представляет архитектурную ценность. Еще десять лет назад здесь ремонтировали фасад. Но сейчас нас все забросили. Дом сыпется. Крыша течет. Я сделала ремонт в своей квартире, но все напрасно. А ведь здесь живут дети и инвалиды. Мы боимся, что дом рассыплется, - рассказала Вероника Волкова. В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог (ЖКХ, ПТ и АД) отметили, что в областном центре признаны аварийными 40 зданий. Остальные старые дома считаются ветхими. Жители могут за свои деньги заказать экспертизу, вызвав специалистов уполномоченной организации. И если дом признают аварийным, люди получат право на получение жилья от государства в порядке очереди. - Дом 144 по проспекту Назарбаева был обследован. В списке аварийных здание 1900 года постройки не значится. Угрозы для жизни оно не представляет. Этот дом - объект кондоминиума. Жильцы сами обязаны проводить в здании капитальный или текущий ремонт, - сообщил заместитель руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД г. Уральска Канат Умралиев. Отметим, что сейчас в Казахстане реализуется программа «Модернизация ЖКХ». С ее помощью жители ветхих домов могут произвести ремонт жилья.