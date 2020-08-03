Народные коммунисты Казахстана в год 75-летнего юбилея Великой Победы выступили с очередным обращением о противодействии искажению и умалению роли СССР, Коммунистической партии и Красной армии в победе над фашизмом.
В партийном заявлении обращается внимание на непреложный факт: в Казахстане вплоть до настоящего времени властные структуры не могут определиться по отношению к советскому прошлому. Вследствие этого наблюдается и политическая неопределенность, и постоянные изменения в содержании школьных учебников (которые отражают государственную идеологию).
В заявлении одновременно отмечается опасность так называемой деидеологизации, с неуклюжей попыткой придерживаться плюрализма в освещении истории, что и приводит к искажению или замалчиванию истории партийных и комсомольских организаций, освободительной миссии Красной армии при разгроме фашизма.
Реформирование школьного обучения в Казахстане в начале XXI века ознаменовалось внедрением новых альтернативных учебников и методических пособий, разработкой новых учебных программ. Далеко не все знают, что в основе этого лежит международный опыт, в том числе программа Совета Европы в области преподавания истории в средней школе, рекомендации различных структур ЕС в русле Болонского процесса.
К чему это приводит, можно проследить на основе динамики изменений содержания школьных учебников по истории за последние десять лет, что и сделано в заявлении. В первую очередь народные коммунисты считают недопустимым намеренное замалчивание или сокращение до минимума в учебных программах и самих учебниках истории роли Советского Союза, коммунистических организаций (Коммунистической партии Казахстана, ВКП(б), ВЛКСМ, Коминтерна) и Красной армии в Великой Отечественной войне.
С 2013 года на изучение темы «Вторая мировая война» выделяется один час! Вследствие этого роль Советского Союза и Красной армии была отражена буквально в трех словах – «Нападение Германии на СССР», что поставлено на один уровень с обозначением другого факта – «Военные действия на Балканах, Северной Африке». Удивляться не стоит, так как в действующей тогда типовой учебной программе (сокращенная форма выглядит весьма своеобразно – ТУП) не было указано ни одной битвы на советско-германском фронте (Московской, Сталинградской, Курской). Но зато поочередно выделялась «Странная война», «Перл-Харбор и вступление в войну США», «Открытие второго фронта в Европе». В заявлении задан вопрос: как здесь должны были авторы учебников, учитель на уроке истории суметь выделить, кто сыграл главную, решающую роль в разгроме фашизма?
В настоящее время в типовой программе всемирной истории по обновленному содержанию добавили понятие «коренной перелом в ходе войны», но ученикам непонятно к чему это относится: к победам английской армии в северной Африке, американских войск на Соломоновых островах или Красной армии в Сталинградской и Курской битве?
В старших классах теме «Казахстан в годы Великой Отечественной войны» до реформирования выделяли два часа, зато предшествующую тему «Политические репрессии и депортация народов» школьники изучали в трех параграфах. Явно несоразмерное изучение темы репрессий и темы подвига народа в годы войны.
Поэтому вплоть до настоящего времени два объединенных параграфа по теме «Казахстан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» учителя истории с удивлением лицезрели в главе с названием «Политические репрессии и депортации народов». Да, именно так формировали представление о советской истории: вводный параграф – «История Коммунистической партии Казахстана и возникновение тоталитарной системы», затем в двойном размере – «Начало политических репрессий», «Система ГУЛАГА в Казахстане» и, после освещения истории Великой Отечественной войны, завершающий параграф данной главы – «Депортация народов в Казахстан». И вот с такой исторической трактовкой сформировалось целое поколение. Надежды были на обновленную программу, но и в учебнике 2019 года раздел «Казахстан в годы Великой Отечественной войны» вновь завершается темой «Депортации народов СССР в Казахстан». Спрашивается, зачем и кому это понадобилось – включать в школьные учебники (и старые, и новые) тему Великой Отечественной войны в промежуток между разными этапами репрессивной политики?
Народные коммунисты прямо заявляют, что в Казахстане определенные политические силы пытаются раздуть антикоммунистическую истерию, разыграть в узких корыстных целях свою политическую игру. Результат такой идеологической обработки молодежи можно наблюдать в постсоветских республиках Прибалтики и Украины, где декоммунизация и десоветизация стали государственной политикой.
Такому же повороту способствуют постулаты авторов казахстанских учебников, где деятельность советской власти и коммунистической партии связана только с утверждением тоталитаризма, проведением политики репрессий и депортации. О подвиге коммунистов и комсомольцев в годы Великой Отечественной войны умалчивают или умышленно смещают акценты. Так, приводя пример подвига Султана Баймагамбетова, почему-то забывают указать, что он вступил в ряды ВКП(б) и благодаря лидерским качествам был избран парторгом роты, и лозунг «Коммунисты – вперед!» казахский красноармеец показал на личном примере. Перед смертельным боем красноармейцы (этот термин тоже не в чести, не находит отражения в учебниках) писали заявления: «В случае гибели прошу считать меня коммунистом». Членами ВЛКСМ были Маншук Маметова и Алия Молдагулова, которые стали первыми женщинами Востока, удостоенными звания Героя Советского Союза. Тем не менее в программе для 5-9 классов по Всемирной истории вообще отсутствуют понятия ВКП(б) или Коммунистическая партия (зато имеется Коммунистическая партия Китая), ВЛКСМ или Комсомол, Коминтерн или III Интернационал, Красная или Советская армия. Соответственно, эти важные исторические термины не находят отражения и в учебниках. Да что там, в учебниках или хрестоматиях по истории уже не встретишь описания подвигов пионеров-героев, в юном возрасте получивших высокое звание Героя Советского Союза. Но ведь на этом примере воспитывались подростки военного времени, которые по 12-16 часов в сутки трудились на заводах вместо своих матерей и отцов, ушедших на фронт.
В обновленной программе по предмету «Всемирная история» в 8 классе имеется понятие «Антикоминтерновский пакт», но отсутствует ключевой фактор, а именно название организации, против которой объединились фашистская Германия и ее союзники. Это был известный всему миру Коминтерн (III Интернационал), именно коминтерновцы, коммунистические партии стояли в первых рядах борцов против фашизма накануне и в годы войны, именно они стали первыми жертвами нацистского режима. Об этом ни слова, что нарушает принцип историзма. Как тогда учащиеся будут критически анализировать, давать оценки и, как указано в программе, «использовать исторические знания и навыки для ориентации в современных политических, социально-экономических и культурных процессах»?
Вот так и формируется мировоззрение современных молодежных лидеров, которые не ведают, кто такие были комсомольцы и пионеры, что представляло собой тимуровское движение, какой подвиг совершила «Молодая гвардия», почему ветераны войны шли в бой, цитируя строки из произведения «Как закалялась сталь». Использование такого исторического опыта пошло бы на пользу молодому поколению казахстанцев. Кстати, Коммунистическая партия Китая довольно грамотно использует советские героические мотивы в патриотическом воспитании молодежи.
Антикоммунистическая ангажированность не должна присутствовать в учебниках истории, тем более, что это не соответствует историческим реалиям. Впрочем, такое своеобразное понимание исторических проблем вызывает у большинства школьников и их родителей недоумение и прямое неприятие. Люди понимают, что лучшие сыны и дочери казахского народа отдали свои жизни за будущее своей страны. Игнорирование роли партии и комсомола, искажение политики советских органов власти в военные годы выглядит кощунственным.
Парламентские ассамблеи Совета Европы и ОБСЕ в год 70-летия начала Второй мировой войны навязывали странам СНГ «День памяти жертв сталинизма и фашизма». Накануне 75-летнего юбилея Великой Победы над фашизмом резолюция Европарламента полностью уравняла роль Советского Союза и Красной армии (в том числе сформированных на территории КазССР воинских частей) и, с другой стороны, нацистской Германии и фашистских захватчиков в годы Второй мировой войны.
Некоторые казахстанские авторы стараются навязывать учащимся «евровидение» исторических процессов. В учебниках для 10 классов началом Второй мировой войны считается не только агрессия фашистской Германии против Польши 1 сентября 1939 года, но и одновременно так называемый «освободительный поход или военный захват восточных территорий Польши, Западной Украины и Западной Белоруссии». Оценивать присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии к СССР (благодаря чему Украина и Белоруссия имеют государственный статус и современную территорию) как «военный захват» народные коммунисты считают не историчным. Это допустимо в дискуссионных материалах на страницах газет и журналов, но только не в учебных пособиях, утвержденных МОН РК. В данном случае необходимо избегать ярко выраженных политических оценок.
Разве авторы учебников не понимают, что это прямое обвинение СССР в развязывании Второй мировой войны наряду с фашистской Германией? Такой «методологический подход» ни в коем случае нельзя брать на вооружение историкам постсоветских республик, ныне странам СНГ. Это цинично в первую очередь по отношению к ветеранам Великой Отечественной войны и наносит явный вред формированию мировоззрения подрастающего поколения.
Впрочем, в типовых программах, утвержденных МОН РК, вовсе не навязывается идея о «военном захвате», об участии СССР в развязывании Второй мировой войны. Там просто указано: «Мюнхенский сговор», «Пакт Молотова-Риббентропа», «Начало Второй мировой войны. Оккупация Германией стран Западной Европы». Поэтому существующие трактовки в учебниках об агрессивной роли СССР и Красной армии в начале Второй мировой войны – на совести авторов учебников.
С 2017 года начали подготовку учителей-предметников по обновленной образовательной программе по всемирной истории, где истории Второй мировой войны выделено четыре параграфа, но только один (?!) отведен советско-германскому фронту. В заявлении вновь ставится вопрос: какое представление о решающей силе в разгроме фашизма будет складываться у школьников при таком новом подходе к изучению истории?
Новые подходы к истории отразились в учебниках, где представлен «сложный и драматический путь» Туркестанского легиона, в оценке деятельности которого за последнее десятилетие сместился акцент. Долгое время Туркестанский легион показывали как воинское подразделение, находившееся на стороне гитлеровской Германии, в настоящее время в идентичном тексте легионеры уже представлены «жертвами войны». Авторы намеренно допускают фальсификацию, мол, «использовать легион в боях фашисты не смогли», «в итоге легион был расформирован». Достоверно установлено, что легионеры под разными названиями («Туркестанский полк», «Туркестанский легион») принимали участие в Сталинградской битве, в боевых действиях на Кавказе, Кубани, Украине, а затем в карательных операциях против белорусских, югославских, итальянских партизан. Окончательно история легиона завершилась разгромом англо-американскими союзниками при открытии Второго фронта во Франции. Почему бы в таком случае в школьную программу, в хрестоматии не включить книгу Серика Шакибаева «Падение Большого Туркестана»?
Народные коммунисты указывают на отсутствие в министерских программах понятия «коллаборационизм», что вызывает удивление. Коллаборационизм, в юридической трактовке международного права, есть осознанное и добровольное сотрудничество с врагом и приравнивается к военному преступлению, и учащиеся, будущие защитники Родины, должны об этом знать. Предательство своего Отечества, измена присяге должны находить решительное осуждение (будь это «Русская освободительная армия» власовцев, СС «Галичина» или «Туркестанский легион»), а не вызывать сожаление об изменниках как «жертвах войны»!
Что могут узнать о новом видении Великой Отечественной войны (на двух страницах) ученики старших классов и их родители в учебниках нового поколения по Всемирной истории в разделе «Мировые войны и системы международных отношений»? Вроде приводятся основные этапы войны, но в тексте нет названий государственных органов, нет ни единого имени руководителей партии и государства, нет героев и творцов Великой Победы, в общем, «галопом по Европам» и по всему миру.
Вместе с тем о государственных деятелях Советского Союза школьники узнают на год раньше, в 9 классе, при изучении главы «Тоталитарные режимы в странах Западной Европы». Здесь объединены, с одной стороны, фашистские режимы в Италии, Германии, и с другой стороны – советская система в СССР. Народные коммунисты в недоумении, зачем требуется уравнение двух совершенно разных, противоположных альтернатив исторического развития – III Рейха и СССР. Тоталитаризм был официальной идеологией итальянских фашистов (разработан лично Муссолини) и германских нацистов (усовершенствован Геббельсом). Почему об этом забывают сторонники «новых подходов»?
Удивляться не стоит, так как в обновленной программе для 10-11 классов в разделе «Из истории государства, войн и революций» от учеников требуется знать «причины и последствия Первой и Второй мировых войн», «Холодной войны». Но по какой-то причине умалчивается о Великой Отечественной войне? Педагоги вынуждены пользоваться такими историческими представлениями. А чем, интересно, руководствуются составители программы? Теперь школьники 8 класса будут изучать «Всемирную историю» по министерской программе, где история Великой Отечественной войны и Второй мировой войны завершается не освобождением Красной армией Центральной и Восточной Европы и не разгромом Красной армией японской Квантунской армии, а проблемой открытия «второго фронта». Как хотите, так и понимайте.
Концептуальное переосмысление национальной истории не может основываться на отрицании подвига предшествующего поколения – такое послание народных коммунистов поддержит весь народ Казахстана. Поэтому как от властных структур и чиновников образования, так и ученых, учителей истории, пишущих учебники (надо отдать им должное за кропотливый, высокоинтеллектуальный труд), требуется достойное внимание, корректная и выдержанная трактовка вопросов истории роли советского государства и армии, партийных, комсомольских и пионерских организаций.
В заявлении ЦК КНПК внимание акцентируется на том факте, что без идеологического аспекта (который присутствует во всех странах) невозможно представить преподавание такого предмета, как история. Главное, какие при этом преследуются цели. Действительно, надо сказать правду – отражение в учебной литературе современной «либерально-демократической» идеологии под эгидой Фонда Сороса, постулатов западных клише с наследием геббельсовской пропаганды грозит разделить народы и поколения наследников Великой Победы, лишить наше общество его важнейшей духовной составляющей – патриотизма и исторической памяти о героическом прошлом.
Дмитрий Легкий,
Секретарь ЦК КНПК, доктор исторических наук
