Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, при выезде из территории Макатского района полицейскими были задержаны водители двух "Газелей". Как выяснилось, они незаконно перевозили в емкостях горюче-смазочные материалы. Кроме того, также у них было найдено два устройства для откачки и перекачки жидкости. - В ходе проверки у двух водителей 36 лет и 28 лет никаких документов на груз общим весом 6,6 тонны не было, - пояснил начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев. - Назначена экспертиза горюче-смазочных материалов. К слову, по данному факту проводится досудебное расследование по статье 197 УК РК "Транспортировка нефтепродуктов без документов, подтверждающих их происхождение". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.