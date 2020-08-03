Иллюстративное фото из архива "МГ" В антикоррупционной службе сообщили, что в отношении инженера по техническому надзору по факту ненадлежащего выполнения в 2016-2017 годах инжиниринговых услуг по объектам «Строительство электроснабжений в селах Жана Омир и Токпай Теректинского района», в результате чего причинен ущерб на сумму 43 млн тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.