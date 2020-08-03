Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки в ЗКО заболели COVID-19 69 человек, из них 42 человека являются бессимптомными носителями болезни. К слову, на сегодняшний день в Казахстане заразились всего 92 662 человека коронавирусной инфекцией, по ЗКО зарегистрировано всего 5929 случаев СOVID-19.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.