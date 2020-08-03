Иллюстративное фото из архива "МГ" Отвечая на вопросы журналистов о возможном продлении карантина Алексей Цой подчеркнул, что будет учитываться динамика заболевания. - Очень важно понимать, что решение о продлении карантина четко взвешивается, и для нас очень важна динамика прироста заболеваний либо его снижение. То есть на протяжении этих двух недель мы будем ежедневно мониторить данные, и если мы увидим стойкое снижение заболевания, тогда у нас есть план. О нем мы докладывали на государственной комиссии о поэтапном снижении мер, - сообщил Цой. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.