Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев, было установлено, что в мессенджере WhatsApp функционирует открытый чат "Битсдаг". - В данном чате размещена реклама об увеличении внесенной денежной суммы на 50%. В ходе проверки полицией установлено, что в чате зарегистрировано порядка 100 человек, половине из них деньги не были возвращены. Размер первичного взноса составил от 10 тысяч до 300 тысяч тенге. Участникам группы обещали, что возврат денежной суммы с 50% надбавкой будет в течение семи суток, - рассказал Камза Умбеткалиев. Стоит отметить, что в настоящее время подозреваемый установлен и задержан в Уральске. К слову, он допрошен по 11 уголовным делам. Однако данное уголовное дело направлено в суд. - Также житель Уральска через OLX.kz размещал рекламный текст с ложным содержанием о предоставлении в аренду квартиры в городе Атырау, тем самым, войдя в доверие, обманул жителей города Атырау. Доказано 15 эпизодов, - отметил Камза Умбеткалиев. ​Со слов начальника департамента полиции Атырауской области, в раскрытии зарегистрированных дел в большинстве случаев препятствует факт нахождения установленных подозреваемых в разных областях республики, а также в Российской Федерации. В связи с объявленным в стране чрезвычайным положением возможность выезда в служебные командировки была ограниченной, но на сегодняшний день командировочные выезды на территории республики возобновлены.- Не отправляйте никому фотоснимки своих удостоверений личности и банкоматных карточек, ИИН и банковских расчетных номеров. - Никому не выдавайте для пользования свою банкоматную карточку. - Избегайте и не посещайте сомнительные сайты. - Не размещайте в социальных сетях большое количество информации о себе. - Не доверяйте и не предоставляйте личные сведения лицам, с которыми познакомились по интернет сети. - Не подвергайтесь обману и не верьте низким ценам, указанным в интернете. Если вы решили совершить заказ через интернет, подбирайте только надежные сайты и оплату производите только после нарочного получения и убеждения после вскрытия ожидаемого товара. А также, для съема указанного в рекламе жилья в аренду не обязательно вносить оплату предварительно, впредь необходимо убедиться в наличии документов, подтверждающих право на квартиру, ознакомиться с удостоверением личности, рассмотрев фото владельца квартиры, потому что в интернет сетях имеется предостаточное количество таких фото удостоверений личности и документов на квартиры. Передавайте плату за квартиру нарочно только после того, как Вы увидели само жилье, убедившись в том, что представившееся владельцем квартиры лицо достоверно является собственником недвижимого имущества. Если с вами связались по поводу рекламы, сообщая о приобретении товара и просьбой номера банковской карточки для внесения предоплаты, затем номера сотового телефона, закрепленного за банкоматной карточкой с смс-кода поступившего на ваш телефон, не сообщайте СМС-код. Дело в том, что лицу, совершающему плату не требуется номера сотового телефона и смс-кода для совершения перечисления денежной суммы. Не забывайте, что деньги можно перечислить путем набора номера банкоматной карточки. При внесении денежных средств на свое имя через международную систему перевода «Колибри», «Юнистрим», «Золотая Корона» никому не отправляйте и не показывайте контрольный номер перевода, указанный на квитанции. Если Вы показали контрольный номер перевода квитанции, то ваши денежные средства различными способами могут попасть в руки мошенников из банка любого государства. В случае пополнения вашего расчетного счета средствами из другого счета либо через банк и обращения телефонным звонком к вам незнакомого лица с сообщением об ошибочном переводе на ваш расчетный счет денежной суммы, необходимо обратиться в отделение банка для уточнения адресата, ФИО лица либо наименование учреждения, перечислившего на ваш расчетный счет денежной суммы, свяжитесь лично с данным лицом или менеджером учреждения, конкретно выясните причину перевода суммы, только после данного алгоритма действий примите необходимое решение. В ситуациях, связанных с обращением к вам о выигрыше, либо что вы когда-то приобрели лекарственные препараты и на основании решения суда данные лекарственные препараты признаны незаконными, в связи с чем вам выплачивается материальный ущерб, и для получения данной компенсации либо мнимого выигрыша необходимо внести денежную сумму, имейте в виду, что с вами говорит мошенник, повесьте трубку. Запомните, что при выигрыше и выплате вам компенсации, вы не обязаны вносить какую-либо оплату. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.