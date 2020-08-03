Иллюстративное фото из архива "МГ" - В одном случае житель города Уральска реализовывал лекарственные средства без разрешительных документов уполномоченного органа РК. У него были обнаружены и изъяты лекарственные препараты «Цефтриаксон» и «Ледокаин» на общую сумму 128 000 тенге. В другом случае одна из аптек г. Уральск реализовывала по завышенной стоимости лекарственное средство «Инфлюцид» на сумму 3500 тенге за упаковку (установленная цена 2 571 тенге), что является нарушением приказа Министерства здравоохранения РК от 15.07.2019г. №ДСМ-104 «Об утверждении предельных цен на торговое наименование лекарственного средства для розничной и оптовой реализации», - сообщили в пресс-службе ДЭР ЗКО. Собранные материалы направлены в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО для рассмотрения вопроса о привлечении к административной ответственности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.