Иллюстративное фото из архива "МГ« Как рассказал начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев, гражданин Актюбинской области с помощью приложения «Индрайвер» обманывал водителей такси. — Он подавал заявки на адреса по территории города Атырау, а потом обращался к ним с просьбой перекинуть ему деньги на абонентский номер, чтобы купить продукты. Убеждал водителей, что как только они приедут на вызов к нему, он сразу вернет наличными деньгами. Как только ему перечисляли деньги, он сразу отключал сотовый телефон, — пояснил Камза Умбеткалиев. Стоит отметить, что подозреваемый был задержан в Актюбинской области. Доказана его причастность по 9 уголовным делам. Камза Умбеткалиев также рассказал, что еще один 36-летний мужчина обманул местных жителей через рекламный сайт Kolesa.kz. — Он опубликовал на сайте мнимую рекламу о продаже запасных частей автомобиля, тем самым сумел обмануть нескольких человек, которые перечислили ему оплату на расчетный счет в «Казкоммерцбанке». В результате подозреваемый был осужден по статье 190 части 2 пункту 4 УК РК «Интернет-мошенничество». Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, — отметил глава департамента полиции Атырауской области. К слову, за первое полугодие 2020 года департаментом полиции Атырауской области зарегистрировано 577 мошеннических преступлений, из них 296 совершены в целях присвоения имущества путем обмана с помощью интернет-мошенничества.