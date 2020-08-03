Скриншот с видео Как стало известно, инцидент произошел 2 августа в микрорайоне Зачаганск во дворе многоэтажных домов по улице Мункеулы. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что 2 августа примерно в 21.30 в дежурную часть Зачаганского отдела полиции управления полиции города Уральск поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина пытался увести со двора дома по улице Мункеулы 6-летнюю девочку в неизвестном направлении. - В настоящее время заявление матери девочки зарегистрировано в Зачаганском ОП УП, мужчина установлен и задержан. Проверяются обстоятельства произошедшего. После будет принято процессуальное решение, - заявили в ведомстве. Стоит отметить, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

YkmtcxrkzS4

