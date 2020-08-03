Иллюстративное фото из архива "МГ" 7 июля текущего года Касым-Жомарт Токаев подписал Кодекс Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения". В соответствии с требованиями нового кодекса, продавцы обязаны требовать удостоверяющий личность документ с покупателей при продаже им алкогольной и табачной продукции. Речь идет о всех клиентах без исключения, вне зависимости от его возраста и того, на сколько лет он выглядит. Отметим, что продажа табачной и алкогольной продукции в РК запрещена лицам, не достигшим 21 года. - Несколько дней как действует новый Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения. В соответствии с пунктом 18 статьи 110 этого кодекса, при продаже алкогольной продукции лица, осуществляющие торговлю такой продукцией, обязаны: а) требовать предъявления документа, удостоверяющего личность; б) отказывать в продаже алкогольной продукции, в том случае, если не был предъявлен документ, удостоверяющий личность, - рассказал казахстанский юрист Роман Подопригора в Facebook. Такие же правила, по словам юриста, действуют в отношении продажи табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них. - При этом не так важно, что вы выглядите далеко или очень далеко за 21 год (именно по достижении этого возраста можно покупать табачные изделия и алкогольную продукцию). Требовать документ все равно могут", - подчеркнул Подопригора. Стоит подчеркнуть, что кодексом также введен запрет на выкладку табачных изделий и демонстрацию сигарет, то есть их теперь нельзя выкладывать на витрины, полки, стеллажи. Информация о наличии и цене табачной продукции предоставляется покупателям посредством размещения перечня товаров, "текст которого выполнен на белом фоне размером не более 40-30 сантиметров". Кроме того, согласно пункту 2 статьи 110 кодекса, продавец табачных изделий не должен быть младше 18 лет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.