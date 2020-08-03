Сотрудник правоохранительных органов был задержан 23 июля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Еще на два месяца продлили срок ареста полицейскому, который подозревается во взятке полмиллиона тенге Иллюстративное фото из архива "МГ" 23 июля сотрудниками ДКНБ по ЗКО при получении взятки в размере 500 000 тенге задержан сотрудник полиции, который в последующем водворен в ИВС. В отношении него судом в порядке ст.139 УПК  была санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей» сроком на 10 дней. Сегодня, 3 августа, в прокуратуре ЗКО сообщили, что 2 августа срок ареста был продлен еще на 2 месяца. Расследование по делу продолжается, назначены соответствующие экспертизы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.