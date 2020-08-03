Иллюстративное фото из архива "МГ" - Опыт других стран показывает, что пневмонию можно выделить из общего числа заболеваний с признаками COVID-19. Почему Казахстан этого не делает? - задал вопрос министру здравоохранения журналист. Глава минздрава дал понять, что эти цифры нужны для служебного пользования. - Чтобы в будущем принимать решения, нам нужны цифры сегодняшнего дня. Цифры должны быть правильные, прозрачные, чтобы они отражали действительную ситуацию - для будущего прогнозирования. Это важный вопрос, на котором мы сделали акцент. У нас сейчас врачи испытывают колоссальную нагрузку, можете сами спросить, в процессе кодирования заболеваний, внесения в информационные ресурсы, чтобы мы могли анализировать ситуацию. Если мы ещё врачей загрузим, и они будут ретроспективно смотреть, тем более ВОЗ рекомендуют учитывать случаи с начала нового формата кодирования, то нужно выбирать: либо лечить пациентов, либо заниматься выборкой данных. Тем более, что эти данные менее нужны, чем те цифры, которые мы получаем на сегодняшний день, - отрезал министр. Он также отметил, что объединённая статистика высчитывается из количества пневмоний коронавирусных, самой КВИ, смертности. Все исходные цифры есть. Статистику выгружают в общую базу ВОЗ по отдельности, чтобы выделить новую кодировку. В ближайшие пару дней на международных ресурсах появятся данные из Казахстана. На вопрос о второй волне коронавируса глава Минздрава напомнил, что ежегодно в осенне-зимний период в стране растет количество случаев заболевания ОРВИ и гриппа. С учетом текущей пандемии COVID-19 Министерство здравоохранения готовится к данному развитию событий. Для этого запланирована ежегодная вакцинация от гриппа. В том числе, по словам главного врача республики, готовятся все ресурсы системы здравоохранения. - В полной боевой готовности находятся те коечные места, которые функционируют и находятся в резерве. Дополнительно готовятся запасы для ПЦР-тестирования. На складах и в розничной сети накапливаются лекарственные средства. В регионах для медицинских организаций формируются запасы средств индивидуальной защиты. Готовятся схемы лечения для предоставления помощи на уровне поликлиник для больных с коронавирусноподобной пневмонией. Для лечения подобных заболеваний до пяти расширен перечень препаратов, которые будут использоваться в практике для раннего лечения таких видов пневмоний и COVID-19. Аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы закупаются всеми регионами. Мы готовимся к такому подъему количества заболеваний в осенне-зимний период, и надеемся данный подъем будет сглажен ранее введенными карантинными мерами, мерами поэтапного выхода из карантина. В случае, если заболеваемость будет резко увеличиваться, соответственно мы будем вводить дополнительные меры, - обнадежил министр здравоохранения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.