Рваный государственный флаг развевался на здании Атырауского филиала Нацбанка РК, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Жителей Атырау возмутил порванный флаг на здании филиала Нацбанка Фото со страницы Zello_Atyrau_06 Фотографию порванного флага опубликовал подписчик на странице Zello_Atyrau_06.  Порчу госсимвола заметил общественник Руслан Хамза, посвятивший себя этой теме. - Это ужасно: Государственный флаг порванный и грязный. И такой развевается на здании Нацбанка?! В таком красивом месте - рядом протекает Жайык и стоят немало иностранных офисов, - сказал Руслан Хамза. Корреспондент "МГ" связался с представителями филиала Нацбанка РК в Атырау. - Мы заменили государственный флаг в течение часа как только увидели, что он порвался. Это было 2 августа. Спасибо нашим бдительным горожанам, – отметили в Атырауском филиале Нацбанка. При этом работники банка аргументировали порванный флаг сильным шквальным ветром, «о чем даже ДЧС вчера предупредил – до 20 м/с будет ветер. - Конечно, неприятная ситуация для нас – порванный флаг. Но мы все быстро заменили, - сказал представитель местного филиала Нацбанка. Жителей Атырау возмутил порванный флаг на здании филиала Нацбанка Лина ОЙЛОВА  