Иллюстративное фото из архива "МГ" При этом смертность от лабораторно-подтверждённой КВИ составила 34 случая в день. 21 от лабораторно неподтверждённой ковидоподобные пневмонии. Казахстан уже третий день ведёт объединённую статистику больных с коронавирусной инфекцией, причём как лабораторно подтверждённых случаев COVID, так и случаев пневмоний с отрицательным результатом ПЦР. - Согласно алгоритму кодирования случаев коронавирусной инфекции мы теперь используем код U07.1 для подтверждённых случаев и код U07.2 для неподтверждённых, или вероятных, случаев. Это означает, что пациенты и с первым, и со вторым кодом, будут идентифицированы, как заболевшие COVID-19. С определением по первому коду все предельно понятно. А вот в случае с кодом U07.2, коронавирусная инфекция должна диагностироваться по эпидемиологическим признакам - когда пациент контактировал с инфицированными лицами. И по клиническим признакам, таким как повышенная температура, сухой приступообразный кашель, интоксикации, признаки дыхательной недостаточности. А также по результатам инструментальных методов исследования, - сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой. К последним методам исследования относятся сатурация менее 93%, признаки COVID пневмонии на рентгенографии либо КТ, и результаты лабораторных исследований на антитела. К слову, тактика лечения в обоих случаях одинаковая. Такой подход позволит правильно прогнозировать заболеваемость, распределять ресурсы, кадры и лекарства.