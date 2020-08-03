По сообщению службы спасения, 4 августа в Западно-Казахстанской области местами ожидается сильный дождь, шквал, гроза, град. Ветер северный, северо-восточный местами 15-20 метров в секунду. В Уральске также синоптики прогнозируют сильный дождь, грозу, град и ветер с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +26 градусов, ночью 14. Дождь с грозой ожидается и в Атырау. Днем воздух прогреется до +26 градусов, ночью ожидается +18. 27 градусов тепла и дождь ожидается в Актау. Температура воздуха днем составит +27 градусов, ночью +20. В Актобе синоптики прогнозируют теплую погоду без осадков, днем +31 градус, ночью +20. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.