В ЗКО двое мужчин подрались в здании районного акимата

Один из участников потасовки находится в реанимации.

В мессенджере WhatsApp распространяется информация о том, что якобы в здании акимата Сырымского района между двумя мужчинами произошел словесный конфликт, который перерос в драку. «Во время драки, один из мужчин получил серьезные травмы и впал в кому».

Оказалось, что инцидент произошел в ночь на 15 марта в здании акимата Сырымского района.

Так, согласно данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, 44-летний мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Отдел полиции Сырымского района возбудил уголовное дело. Подозреваемого установили и водворили в изолятор временного содержания.

– Все участники и свидетели происшествия установлены и допрошены. Расследование уголовного дела находится на контроле, - сообщили в полиции.

При этом, на вопрос произошел ли инцидент в здании акимата, в полиции отвечать не стали.

Между тем, в управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что пострадавшего в больницу доставили полицейские. В районной больнице его экстренно прооперировали. За ним выезжала санавиация. В тяжелом состоянии мужчину транспортировали в Городскую многопрофильную больницу. В данный момент пострадавший находится в реанимации.

Являются ли участники драки государственными служащими, выяснить не удалось. Департамент агентства по делам госслужбы по ЗКО оказался не в курсе ситуации, в акимате области пообещали позже уточнить этот вопрос. До районного акимата также не удалось дозвониться.