Болат Исаков По словам Болата ИСАКОВА, наиболее распространенные проступки дискредитирующие государственную службу и этического кодекса, которые были допущены в прошлом году, это нарушения в жилищной комиссии, а также в работе конкурсной комиссии в сфере государственных закупок. Также были выявлены факты неправомерного вмешательства в организации разных видов деятельности. -По итогам с занимаемых должностей были уволены двое госсулужащих, в отношении остальных 17 были применены меры о дисциплинарном взыскании и неполном служебном соответствии. Что касается этических норм, тут общей тенденции нет, в основном это ненадлежащее исполнение своих обязанностей, - отметил Болат ИСАКОВ. За 2017 год советом по этике ЗКО было рассмотрено 43 дисциплинарных дела, 28 служащим были наложены дисциплинарные взыскания.