ТОО «Заман» 20 лет занимается растениеводством. Площадь посевных здесь составляет 10 тысяч га. Выращивает фермеры масличные и зерновые культуры. -В этом году собран урожай озимой пшеницы, примерно 30 центнеров с га. Последние 12 лет используем новейшую сельскохозяйственную технику. 90% всей сельхозтехники составляет марка "ДжонДир",- пояснил директор ТОО «Заман» Абай Жангалиев. Эта техника является высокопроизводительной, что позволяет упростить сельскохозяйственные работы и автоматизировать процесс посева и сбора урожая. К примеру, комбайны оснащены тремя системами мониторинга. DJLink, автоматическое вождение и система автоматического разворота. Автоматизированная система, при уборке урожая составляет карту и расставляет границы полей, чтобы комбайны не выезжали за ее пределы. - Имеются датчики урожайности и влажности. Компьютерные экраны в кабине на первый взгляд покажутся сложными в применении. Но на самом деле все просто, механизаторам понадобилось одной недели обучения, чтобы сесть за руль умной техники, - отмечает фермер. Есть и другие технологии, которые широко используют в сельском хозяйстве. Например по солнечным панелям и ветрогенераторам, то в этом году планируется увеличить их на 450 штук, и общее число их составит свыше 1500. - На сегодня в регионе имеется 14 электропастухов и 6 дронов. В этом году их количество удвоится почти втрое, - пояснил руководитель отдела управления сельского хозяйства ЗКО Куанышкали Есимов.