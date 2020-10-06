Иллюстративное фото из архива "МГ" На сегодняшний день выявлено 953 нарушения. Так, в Актобе, несмотря на запрет на проведение различных празднований и торжеств, выявлен факт функционирования увесилительного заведения. Факт выявлен в ходе совместного рейда полиции и прокуратуры Астанинского района г.Актобе. В отношении владельца бара, которые подвергли опасности здоровье людей, материалы собраны и направлены в городское управление контроля качества и безопасности товаров и услуг. Департамент полиции убедительно просит быть внимательными к своему здоровью и с пониманием отнестись к ограничениям, связанным с необходимостью обеспечения порядка и безопасности граждан в условиях режима карантина. rshDaiwCMjE Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.