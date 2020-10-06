Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель начальника управления полиции г.Уральск Нурлан Бисенов, 2 октября этого года в дежурную часть управления полиции города Уральск поступило сообщение о том, что в микрорайоне имени Кадыра Мырза Али была угнана автомашина марки Toyota Land Cruiser 200 белого цвета. – Машину угнали днем, примерно в 10.00. Незамедлительно по данному факту был введен план "Перехват", стянуты дополнительные силы полиции, которые приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Мы изучали камеры видеонаблюдения в ЦОУ, а также камеры, установленные в административных и коммерческих учреждениях. В итоге 4 октября был установлен и задержан подозреваемый, им оказался 52-летний нигде не работающий, ранее не судимый житель города. Никакого отношения к потерпевшим он не имеет, ранее они не были знакомы. Сейчас устанавливаются другие люди, причастные к данному преступлению. Мужчина водворен в изолятор временного содержания, возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК "Кража", ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Автомашина найдена и возвращена владельцам в целости и сохранности. Злоумышленник спрятал ее во дворе частного дома, накрыл от чужих глаз. Иные подробности в интересах следствия разглашению не подлежит, - рассказал Нурлан Бисенов. Стоит отметить, что это не первый случай, когда угоняют автомашину этой марки. Аналогичное преступление было совершено в феврале этого года. Тогда Toyota Land Cruiser 200 черного цвета угнали в шестом микрорайоне. Полицейским удалось установить и задержать подозреваемых. В ближайшее время дело будет направлено в суд. С начала года на территории города злоумышленники угнали 76 автомашины, из них нераскрытыми остаются шесть фактов. В прошлом году было совершено 60 угонов, семь преступлений остаются нераскрытыми. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.